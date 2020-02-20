مكة المكرمة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنظم مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة ورشة عمل بعنوان " اضطرابات النطق واللغة والسمع "، بمشاركة عدد من من الاختصاصين، وبحضور طلاب التربية الخاصة ، ومعلمين التربية الخاصة الممارسين الصحيين من أخصائيين نطق وتخاطب، وإخصائيين علاج طبيعي ووظيفي، وممرضين وأطباء، وأهالي الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة ومنسوبين المراكز بالجمعية، وذلك بمقر مركز الجمعية بالعوالي بمكة المكرمة.وأوضحت مديرة المركز نهى الحليس أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على اضطرابات النطق واللغة والسمع، وكيفية التعامل معها من قبل الأخصائيين ومعلمين التربية الخاصة، وزيادة ثقافة طلبه علوم التربية الخاصة حول هذه الاضطرابات وكيفية التعامل معها، ونشر الوعي والإرشاد بين ذوي الأطفال ذو الإعاقة والإجابة عن أي تساؤلات تخص أطفالهم، إضافة إلى تقديم موجز عن خدمات قسم النطق والتخاطب في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة منذ تأسيس هذا الصرح الخيري العظيم حتى الآن.وأفادت أن الجمعية الأطفال ذوي الإعاقة دور ريادي في المجتمع من خلال التصدي لقضية الإعاقة من خلال منظومة عمل معدة ومطبقة لخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة ، مشيرةً إلأى أن مركز الجمعية بمكة المكرمة دأب منذُ نشأته عام 1419هـ وحتى الآن على تقديم الخدمات الطبية و التعليمية و التأهيلية (المجانية للأطفال من ذوي الإعاقة المركبة ) العقلية و الجسدية ، من سن الميلاد إلى 12 عاما ممن تنطبق عليهم شروط القبول بالمركز، إضافة إلى البرامج والأنشطة المختلفة التي تصب في صالح ذوي الإعاقة أولاً وأخيراً .// انتهى //16:30ت م0181