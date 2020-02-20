مدريد 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسيخوض كل من ريال مدريد المتصدر وبرشلونة غريمه التقليدي ومطارده المباشر مباراة في المتناول في المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل خوضهما ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل والكلاسيكو في نهايته .ويملك برشلونة فرصة استعادة الصدارة ولو مؤقتا كونه يستضيف إيبار السادس عشر بعد غد السبت، أي قبل 24 ساعة على حلول ريال مدريد ضيفا على ليفانتي الثالث عشر .وتكتسي المباراتان أهمية كبيرة بالنسبة للناديين سواء محليا كونهما تسبقان قمتهما المرتقبة على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد الأحد مابعد القادم في المرحلة الـ26، أو قاريا لأنهما فرصة لوضع اللمسات الأخيرة قبل دخول مرحلة الحسم في المسابقة القارية العريقة حيث يحل برشلونة ضيفا على نابولي الإيطالي الثلاثاء، ويلعب ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي.وتشهد المرحلة قمة بين خيتافي مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثالث أمام ضيفه اشبيلية الذي يعاني في المركز الخامس بعد تعادلين وخسارة، فيما سيحاول أتلتيكو مدريد الرابع استغلال عاملي الارض والجمهور للفوز على فياريال منتظرا هدية من اشبيلية لانتزاع المركز الثالث من خيتافي كون الفارق بينهما نقطتان فقط .وتفتتح الجولة غدا بين ريال بيتيس وريال مايوركا ، ويلعب بعد غد سلتا فيغو وليغانيس ، وريال سوسييداد مع فالنسيا ، ويلتقي الأحد القادم اوساسونا مع غرناطة ، وألافيس أمام أتلتيك بلباو ، وبلد الوليد و إسبانيول .// انتهى //17:33ت م0215