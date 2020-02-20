إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تضامن بلاده مع الصين في أعقاب تفشي فيروس كورونا القاتل.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد خلاله أن باكستان حكومة وشعباً تقف مع الصين في مساعيها الحاسمة لمكافحة الفيروس والقضاء عليه.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أن عمران خان قدم أيضاً تعازيه ومواساته للرئيس الصيني في وفاة العديد من المواطنين الصينيين بسبب الفيروس.وأشاد خان بالجهود الحثيثة التي تبذلها الصين لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه، مؤكداً أن الصين اتخذت إجراءات فعالة وعاجلة في أعقاب تفشي الفيروس.وجدد رغبة باكستان في تقديم مساعدات للصين تتمثل في مستشفى ميداني وفريق من الأطباء لمساعدتها في مواجهة تفشي الفيروس.// انتهى //17:37ت م0218