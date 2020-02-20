بروكسل 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسانطلقت في بروكسل أعمال القمة الأوروبية الاستثنائية المكرسة للتوصل إلى اتفاق بين الدول السبع والعشرين بشأن الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات للفترة من 2021 إلى 2027م.وأعرب عدد من القادة الأوروبيين قبل دخولهم قاعة الاجتماعات عن تشاؤمهم بشأن فرص بلورة صفقة خلال القمة.وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعد بلادها المساهم الأول في الموازنة أن برلين ترفض الاقتراح الحالي الذي تقدم به رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وقالت للصحفيين إن ألمانيا لا يمكنها أن تدفع مبالغ إضافية لتعويض خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدة اهتمام بلادها بإعادة هيكلة اقتصادها والحد من الفجوة بين شرق البلاد وغربها.بدورها، قالت رئيسة وزراء فنلندا مارينا صانا وهي إحدى الدول المساهمة الأخرى في الموازنة بشكل إيجابي أن المقترحات المطروحة للنقاش مرفوضة ولا تعبر عن وجهة نظر بلدها.من جانبه، عد رئيس وزراء السويد أن بلاده ودول الشمال الأخرى لا يمكنها القبول بمشروع الموازنة المقترح وأنه يعد الاهتمام بالشأن الداخلي لكل دولة هو الأولوية واحترام مطالب دافعي الضرائب.وتعارض الدول الشرقية ودول الجنوب أي تخفيض في الموازنة الأوروبية او الحد من الفوائد المتاحة لها وخاصة في القطاع الزراعي.// انتهى //17:48ت م0223