رام الله 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسن، لبحث آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع، خاصة ما يتعلق بصفقة القرن الامريكية.وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان رئيس الوزراء شدد خلال لقاءه على أن الخطة الامريكية ما هي إلا إملاءات وليست قابلة للنقاش، ولن يتم القبول بها، مشيرًا إلى ان الولايات المتحدة لم ولن تجد شريكا لها من أجل تطبيقها، لا في الاتحاد الأوروبي ولا الدول العربية.وقال اشتية: "يجب ان يتم انشاء مجموعة دولية تكون راعية للسلام وإطلاق المفاوضات، على أساس مبادرة السلام العربية ومبادئ الاتحاد الأوروبي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، تكون الولايات المتحدة جزءا منها".وطالب باعتراف دول أوروبا بالدولة الفلسطينية خاصة بعد فشل "الصفقة الامريكية"، من أجل الحفاظ على حل الدولتين من التلاشي، ولمواجهة مخططات الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.وثمن اشتية تصريحات وموقف النرويج بخصوص صفقة القرن، والتزامها بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.// انتهى //17:51ت م0224