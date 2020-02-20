الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسنظمت دور الإيواء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع، عددا من البرامج التوعوية عن "فايروس كورونا "إستهدفت فيها 60 مستفيداً ومستفيدة من فئاتها المشمولة بالرعاية، بمشاركة بعض الفرق التطوعية والجهات الأخرى.وكانت أولى تلك البرامج بدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بالسيح ومركز صحي القطين قدمها الدكتور خالد محمد آدم، وتناول فيها عدة نقاط من أهمها التعريف بفيروس كورونا المستجد، وبداية ظهوره، وإنتشاره، وتحديد فصيلته، ومدة حضانته، وكيفية انتقاله عبر الجهاز التنفسي أوالسعال والعطاس، واختتمت المحاضرة باستعراض جملة من التوصيات للوقاية من هذه الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى.فيما نظمت دار التربية الإجتماعية للبنات بالدرعية محاضرة أخرى عن "فيروس كورونا " ألقتها مجموعة من فنيات التمريض بالدار، تضمنت عدد من المحاور كان منها : أعراض الإصابة بهذا الفيروس والعلاج وماهي الطرق التي تساعد على الوقاية منه، كما نظمت دار الرعاية الإجتماعية للمسنين بمدينة الرياض ركناً توعوياً للتعريف بهذا الفيروس مع توضيح أعراضه وطرق انتقاله، صاحب تلك البرامج الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية.يذكر أن تلك البرامج تأتي انطلاقاً من حرص الدور على التثقيف المستمر لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم .// انتهى //17:56ت م0226