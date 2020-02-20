بيروت 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسعقد اليوم اجتماع ثلاثي داخل احد مراكز قوات «اليونيفيل» في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ضم ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلي ووفدا من «اليونيفيل» برئاسة قائد هذه القوات الجنرال ستيفانو ديل كول.وأكد الجانب اللبناني خلال الاجتماع "استمرار جهود الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار بالتنسيق مع اليونيفل، وتفادي حصول أي تصعيد التزاماً بالقرار 1701 ", مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة انتهاكات إسرائيل لأراضي لبنان والعمل على وقفها.وشدد على وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، وهي: المنطقة المتاخمة للخط الأزرق، مزارع شبعا، تلال كفرشوبا والقسم الشمالي في قرية الغجر، والبقعة B1 المحتلة في رأس الناقورة، معيدًا التأكيد على ضرورة إدراج هذه البقعة المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".// انتهى //18:50ت م0240