الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستستأنف غدا الجمعة الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات ، تجمع الأولى أبها صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، مع نظيره العدالة برصيد 13 نقطة بالمركز الـ 15،وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها عند الـ 4:10 عصراً.وفي المواجهة الثانية ليوم الجمعة يحل فريق الاتفاق صاحب المركز الـ 12 في الترتيب بـ 20 نقطة، ضيفاً على الفيصلي السابع بـرصيد 28 نقطة، في تمام الـ 6:30 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة .ويستضيف فريق الأهلي صاحب النقاط الـ 33 والمركز الثالث، نظيره الفتح الذي يملك في رصيده 12 نقطة بالمركز الـ 16 والأخير عند الساعة الـ 8:30 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .وتختتم منافسات الجولة السبت القادم بثلاث مواجهات ، تجمع الأولى فريق الرائد الذي جمع 30 نقطة في المركز الخامس الذي يحل ضيفاً على التعاون صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة في ديربي القصيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة عند الـ 4:00 عصراً .ويحل النصر ثاني الترتيب برصيد 38 نقطة ضيفًا ثقيلًا على الحزم صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة على ملعب نادي الحزم بالرس عند الساعة الـ 6:40 مساءً .وتختتم الجولة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض عند الـ 8:30 مساءً في أقوى مواجهات الجولة التي تجمع الهلال المتصدر الذي جمع 41 نقطة وضعته في المركز الأول بنظيره الاتحاد صاحب المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.// انتهى //18:57ت م0241