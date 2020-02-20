عشق أباد 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي في المؤتمر العلمي والتطبيقي بعنوان "سياسة الحياد وثقافة السلام", الذي أقيم في معهد العلاقات الدولية في العاصمة عشق آباد، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف.وشاركت سفارة المملكة بجناح في المعرض المقام بهذه المناسبة عرضت فيه بعض الكتب والمنشورات التعريفية عن المملكة، بالإضافة لنبذة مختصرة حول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لمقتطفات تعريفية عن قمة مجموعة العشرين (G20) المزمع عقدها في نوفمبر القادم.// انتهى //19:19ت م0243