نيويورك 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على انخفاض اليوم في الوقت الذي أثارت فيه زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين المخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بالوباء، بينما ارتفع سهم إي-تريد فايننشال بفضل عرض استحواذ من مورجان ستانلي.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 51.78 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة ليصل إلى 29296.25 نقطة. وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 5.70 نقطة أو ما يعادل 0.17 بالمئة إلى 3380.45 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 17.98 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 9799.20 نقطة.// انتهى //19:24ت م0244