جيزان 27 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لعرض وتسويق 320 فرصة استثمارية الأسبوع القادم ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة 24-26 فبراير الجاري.وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان أن الأمانة لديها 320 فرصة استثمارية متنوعة وتستهدف استثمار هذه المناسبة لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وفي مقدمتها 14 فرصة نوعية ومميزة تشكل عددًا من القطاعات الواعدة، منها جزيرة سياحية مساحتها 1,6 مليون متر مربع تتميز بموقعها الاستراتيجي وقربها من مطار الملك عبدالله الدولي .وكشف ابن سعيدان عن فرصة استثمارية ضمن الفرص الكبرى وهي مدينة ألعاب مائية على أرض مساحتها 100,000 متر مربع على الساحل الشرقي لمدينة جيزان تهدف لخلق تجربة ترفيهية بحرية فريدة ، كما تظم الفرص "مطعم عائم" للمأكولات البحرية على مساحة 4500 متر مربع وسوق للأسماك ( تجاري / سياحي ) وتتنوع بقية الفرص بين منتجعات سياحية ومدن ترفيهية ومولات تجارية ومقاهي عصرية وغيرها من الفرص .وبين أن المنطقة تمتلك مقومات سياحية مميزة، مشيرا إلى حرص الأمانة على التنوع في الفرص المطروحة المميزة، التي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية، داعيًا المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال لزيارة جناح أمانة منطقة جازان في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بأساليب متنوعة أمام الزوار طيلة أيام الملتقى .// انتهى //20:26ت م0261