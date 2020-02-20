القاهرة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهيين بمدينة هاناو الألمانية وأسفر عن مقتل عددٍ من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألمانيا في مواجهة أشكال العنف والعنصرية والتطرف كافة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الذي لا دين له، والتصدي لمثل تلك الأعمال الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.// انتهى //20:33ت م0262