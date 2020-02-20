لندن 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسلقى 30 عنصرًا من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة وبعض الجنود الأتراك مصرعهم جراء المعارك الدائرة في محيط بلدة النيرب شرق إدلب.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل جنديين تركيين وأصابة 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف البلدة، كما قتل 14 عنصرًا من الفصائل المقاتلة، و11 عنصرًا من قوات النظام والمليشيات الموالية له خلال الاشتباكات.ولا تزال المعارك العنيفة تدور في المنطقة حتى منتصف اليوم بحسب ما نقله المرصد.// انتهى //20:33ت م0263