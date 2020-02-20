الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا .ويلاقي "الأخضر" منتخب مصر في تمام الـ2:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .وعلى الصعيد الميداني اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم على ملعب نادي النهضة تحضيراته لمواجهة منتخب مصر بحصة تدريبية تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي افتتح الثلاثاء الماضي مبارياته ضمن كأس العرب بمواجهة منتخب فلسطين في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-0 لصالح "الأخضر"، على أن يستضيف منتخب الجزائر الاثنين المقبل في ختام دور المجموعات من البطولة .// انتهى //20:33ت م0264