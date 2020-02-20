واشنطن 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات مع شركتين أخريين على الأقل ترغبان في إرسال المواد الغذائية والأدوية إلى الشعب الإيراني عن طريق قناة المساعدات الإنسانية السويسرية.وقال المبعوث الأمريكي الخاص في تصريحات للصحفيين اليوم " إن الشركات تبدي مزيدًا من الاهتمام بآلية المساعدات التي تهدف إلى توفير السلع للشعب الذي يعيش في معاناة دون خرق للعقوبات الأمريكية".// انتهى //20:36ت م0265