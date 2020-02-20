نواكشوط 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسبدأت في موريتانيا اليوم أعمال اجتماع تحضيري للدورة السابعة لمجلس وزراء دول مجموعة الخمس بالساحل المقرر خلال الأسبوع الجاري في نواكشوط، بمشاركة خبراء من دول المجموعة الخمس.وأكد الأمين الدائم لمجموعة الدول الخمس في الساحل مامان صامبو سيديكو في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع " أن هذا اللقاء الممهد للدورة السابعة لمجلس وزراء المجموعة، سيركز على مراجعة ما أنجز خلال العام 2019م واستخلاص أفضل الدروس لوضع تصور مدروس لما يجب القيام به خلال 2020م.// انتهى //20:38ت م0267