الأفلاج 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة الأفلاج ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومسؤولو المحافظة .والتقى سمو أمير منطقة الرياض برؤساء المراكز والأهالي واستمع منهم إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم .عقب ذلك رأس سمو أمير منطقة الرياض اجتماع المجلسين البلدي والمحلي ونُوقشت عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في كل من التعليم والصحة والبلديات والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والزراعة ومسؤولي النقل ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة، حيث استمع سموه من أعضاء المجلسين البلدي والمحلي مرئياتهم وتطلعاتهم عن المحافظة وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .وفي نهاية الاجتماع وضع سموه حجر الأساس لمشروعات شركة الكهرباء وخدمات بلدية لدرء أخطار السيول بقيمة مليار ريال .وأوضح سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي أن الموضوعات التي بُحثت ستكون مفيدة - إن شاء الله - للمحافظة ، مؤكداً سموه حق المواطن في الوصول إليه والاستماع منه إلى مطالبه واحتياجاته وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالتواجد مع المواطن في كل موقع ، معرباً سموه عن انطباعه الإيجابي عن المحافظة وننشد الأفضل .وبين سموه أنه وُضع حجر الأساس لمشروعات في المحافظة بقيمة مليار ريال ومشروعات جاري تنفيذها بقيمة 600 مليون ريال ، مشيراً سموه إلى التاريخ الذي تمتلكه المحافظة من مواقع ورجالات وأصالة تاريخية .وعن رصد سمو أمير منطقة الرياض لملاحظات الأهالي في مواقع التواصل الاجتماعي أكد سموه متابعته لكل ما يطرح ويتداول وبحثه مع المسؤولين في المنطقة خلال الاجتماع في المحافظة الحلول وتذليل المعوقات .رافق سمو أمير منطقة الرياض خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني والأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل العبدالمحسن الحمدان .// انتهى //20:42ت م0268