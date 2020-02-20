لشبونة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسينهي المنتخب البرتغالي لكرة القدم استعداداته للدفاع عن لقبه بطلاً لأوروبا في الكأس القارية المقبلة المقررة في أكثر من دولة أوروبية من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين، بخوض مباراتين ضد سلوفينيا ومالطا.وسيتوجه المنتخب البرتغالي إلى ليوبليانا لمواجهة سلوفينيا في 31 مايو ، قبل أن يستقبل مالطا في 9 يونيو ، كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ضد إسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.يذكر أن القرعة أوقعت البرتغال في مجموعة صعبة في النهائيات القارية إلى جانب فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوجة بمونديال 2014 ، بالإضافة إلى منتخب آخر سيحدد لاحقاً.// انتهى //20:42ت م0269