الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم المرحلة الأولى من بطولة كأس الاتحاد السعودي للدراجات للمراحل " شباب - كبار " ، في محافظة المجمعة ، وتستمر حتى الاثنين المقبل ، بمشاركة 182 دراجاً يمثلون 27 فريقاً ، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 871 كم.وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت صباح اليوم في المجمعة ، وانتهت في الداهنة بمسافة بلغت 90 كلم لفئة الشباب و 100 كلم لفئة الكبار ، وشهدت تنافساً شديداً بين المتسابقين الذين واجهوا بعض الصعوبات في مجريات السباق .وتصدر فريق الفتح المرحلة الأولى من كأس الاتحاد للمراحل ، حيث حصل الفتح بفئتيه الكبار والشباب على المركز الأول ، فيما حل الوحدة في المركز الثاني بفئتيه الكبار والشباب ، وجاء في المركز الثالث لفئة الكبار فريق الاتفاق ، وفريق أحد حل ثالثاً في فئة الشباب .وتستكمل مساء غدٍ الجمعة المرحلة الثانية " فردي " من بطولة المراحل في مدينة جلاجل ، بمسافة إجمالية تبلغ 28 كلم شباب و 38 كلم كبار ، أما ثالث المراحل فستقام يوم السبت في المجمعة بمسافة 100 كم شباب و 115 كم كبار ، والمرحلة الرابعة ستقام الأحد القادم بعودة سدير ، بمسافة 120 كم شباب و 140 كم كبار ، والمرحلة الخامسة والأخيرة ستقام الاثنين القادم بتمير وتبلغ مسافتها 65 كم شباب و 75 كم كبار .// انتهى //20:44ت م0270