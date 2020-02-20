الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسوقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة اليوم اتفاقية تعاون مع مرکز المعلومات الوطني، بهدف تحسين خدماتها.ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، بينما مثل مركز المعلومات الوطني معالي مدير المركز الدكتورعصام بن عبد الله الوقيت.وتعنى الاتفاقية بتنفيذ باقة من الخدمات والعمليات الإدارية مستعينة بأفضل القياسات العالمية في إدارة خـدمات العـملاء، حيث تهدف إلى تعريف مستوى الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المستفيدين من خلال تحسين مستوى التعاون والتواصل بين إدارة خدمة العملاء والإدارات المستفيدة من الخدمات، وتقديم تعريف دقيق للمسؤوليات بين جميع الأطراف المعنية، وتوحيد طرق العمل المشترك من خلال عمليات متفق عليها.وتشمل الاتفاقية توفير خدمة للتحقق الأمني وآلية لاستخدام خدمة الاستعلام الموفرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعرض عدد ساعات التطوع وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع بها في منصة أبشر، وسيكون وقت تقديم الخدمة متاحاً على مدار اليوم.يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد شراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات الخاصة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة منها للفئات المستفيدة، وسعياً منها لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين المتستفيدين من خدمتها.// انتهى //20:45ت م0271