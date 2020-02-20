عرعر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأقامت جمعية أكنة التطوعية لرعاية كبار السن بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر اليوم حملة توعوية تثقيفية عن مرض الكورونا، استهدفت فيها كبار السن والقائمين على رعايتهم، وذلك بمركز السكر والغدد الصماء بعرعر.وتناولت المحاضرة مسببات المرض وطرق الوقاية منه، والإجراءات الصحية التشخيصية والعلاجية المتبعة، بالإضافة إلى التعرف على الطرق الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، وكيفية التعامل معه، ووسائل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى توزيع المطويات التوعوية، والرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلق بمرض كورونا .// انتهى //20:46ت م0272