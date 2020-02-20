عرعر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسسيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الرحلة السادسة لأداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 50 وافداً.وأوضح المكتب أن الرحلة تأتي ضمن برنامج رحلات المناسك الذي ينفذه المكتب ويشمل العديد من الأنشطة والبرامج والدروس العلمية والكلمات الوعظية.// انتهى //20:54ت م0273