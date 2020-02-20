ثقافي / "تعاوني العويقيلة" يسيّر رحلة العمرة المجانية السادسة لـ 50 وافداً
الخميس 1441/6/26 هـ الموافق 2020/02/20 م واس
عرعر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الرحلة السادسة لأداء مناسك العمرة للعام الحالي استفاد منها 50 وافداً.
وأوضح المكتب أن الرحلة تأتي ضمن برنامج رحلات المناسك الذي ينفذه المكتب ويشمل العديد من الأنشطة والبرامج والدروس العلمية والكلمات الوعظية.
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20:54ت م
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