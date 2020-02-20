الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 الموافق 20 فبراير 2020 واس.نظمت كلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بقسم العلوم الرياضية (يوم الرياضيات الخامس) اليوم تحت رعاية الجمعية السعودية للعلوم التطبيقية وبمشاركة عشرين باحثة من عشر جامعات في المملكة.ويهدف يوم الرياضيات في نسخته الخامسة إلى عرض آخر النتاج العلمي للبحوث وطرح المستجدات ومناقشتها ودور المرأة في هذا العلم سعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تمكين المرأة ودورها في المجتمعات العلمية.وافتتحت أستاذة الرياضيات البحتة الدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفة يوم الرياضيات الخامس بكلمة ترحيبية ألقتها متحدثة خلالها عن انطلاق هذا اليوم في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث يعد أول قسم أنشئ للبنات لدراسة الرياضيات وهو نواة تخريج المتخصصات في مجال الرياضيات في المملكة.كما ذكرت أبو مريفة أن هذا اليوم فرصة للمساهمة في تطور البحث العلمي ونشر ثقافة البحث وتعزيزها وبناء شراكات بحثية مثمرة، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث تكمن في إطلاع المشاركين على ما وصل إليه البحث العلمي في الرياضيات وقدرة المرأة السعودية على المنافسة في التخصصات النادرة.ومن جانبها ذكرت رئيسة قسم العلوم الرياضية بكلية العلوم الدكتورة وفاء بنت فوزان الفوزان أن تنظيم مثل هذا اليوم يأتي فرصة لتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين المتخصصين في علوم الرياضيات. منوهة على قدرة الباحثات على المساهمة في مشاريع بحثية ذات طابع تطبيقي تساهم في حل التحديات التي تواجهها المملكة وتمثيل هوية الوطن في شتى مجالات المعرفة.وبهذه المناسبة أكدت عميدة كلية العلوم الدكتورة سميرة بنت إبراهيم السعيدي على حرص الجامعة ممثلة بكلية العلوم إلى مسايرة تطور الفكر العلمي وإبراز مساهمات العالمات في الرياضيات بكل مجالاته. وعلى تبادل المعلومات ونشر الثقافة البحثية.وصاحب يوم الرياضيات الخامس إقامة ورشة عمل بعنوان (هندسة الأفكار) قدمتها الأستاذة عواطف الجدعاني من جامعة جدة. ودارت محاورها حول الطرق التقليدية والحديثة لتوليد الأفكار والأسس التي تبنى عليها وكيفيتها بالإضافة إلى عملية إنتاج الأفكار وآليتها.//انتهى//20:56ت م0274