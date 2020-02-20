عمّان 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم فعاليات اجتماع الدورة الـ18 للجنة شؤون عمل المرأة العربية التابعة لمنظمة العمل العربية بمشاركة عضوات اللجنة من مصر والكويت والبحرين والجزائر واليمن وليبيا والأردن.وأوصت اللجنة بدعوة العضوات ممثلات أصحاب الأعمال والعمال، إلى تزويد مكتب العمل العربي بتقارير إحصائية حول واقع مشاركة المرأة في اتحاداتهنّ لإصدار تقرير عربي حول واقع وآليات مشاركة النساء في العمل النقابي، ودعوة منظمة العمل العربية لعقد دورات تدريبية قومية، أو سلسلة من الدورات التدريبية حول أساسيات العمل النقابي لصالح لجان المرأة بالمنظمات النقابية العربية.ودعت اللجنة بتفعيل دور الإعلام ووسائل الاتصال الحديث في الترويج لثقافة المساواة وتغيير الصورة النمطية للمرأة والتوعية بدورها المهم في عملية التنمية، كما أوصت اللجنة بدعوة عضوات اللجنة لتزويد مكتب العمل العربي بالتشريعات واللوائح الخاصة بريادة الأعمال في بلدانهنّ، تميهدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار أداة معيارية حول ريادة الأعمال، فضلاً عن تزويد المكتب بالمبادرات الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دولهنّ؛ تمهيداً لعقد اجتماع خبراء لإعداد مشروع الإستراتيجية العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.كما أوصت اللجنة بدعوة منظمة العمل العربية إلى التنسيق مع الاتحادات العمالية في الدول العربية لعقد دورات تدريبية متخصصة للجان المرأة في النقابات العمالية في مجال التمكين النقابي، ودعوة عضوات اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون المرأة في بلدانهنّ، وكذلك المنظمات العربية والدولية ذات الصلة للتعاون مع منظمة العمل العربية في تنفيذ أنشطة في مجال شؤون المرأة عمل المرأة العربية.وأوصت اللجنة بتكليف عضوات اللجنة بموافاة مكتب العمل العربي بتقارير وطنية حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ودعوة منظمة العمل العربية لوضع بند دائم على جدول أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورة انعقادها لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، وتقديم تقرير دوري للجنة كل سنتين يُعرض على المؤتمر العام في نهاية أعماله.// انتهى //21:45ت م0291