الرباط 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بمقر المنظمة بالرباط، بعضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، الدكتور خليفة السويدي، للتباحث حول الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لحفل "جائزة حمدان – الإيسيسكو" للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.وتطرق الجانبان إلى الترتيبات المتخذة لحفل توزيع جوائز هذه الدورة والمقرر تنظيمه في مقر المنظمة بالرباط مطلع شهر أبريل المقبل، بحضور رئيس الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي.يُذكر أن "جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – الإيسيسكو" للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، تم إطلاقها عام 2017م بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو" وتهدف إلى تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وتحديدًا من أجل تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.وتُمنح الجائزة كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وتصل قيمتها إلى 300 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي يتم توظيفها في تطوير العمل الخيري، وخاصة دعم المنشآت التربوية.// انتهى //21:45ت م0292