الخرطوم 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم بالخرطوم وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لإفريقيا باتريشا دانزى والوفد المرافق له الذى يزور السودان حاليًا.وجدد حمدوك خلال اللقاء التزام بلاده بتسهيل دور المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني حتى يتسنى لها القيام بمهامها على النحو المطلوب، مشيدًا بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمر في السودان. من جانبها أعربت باتريشا عن سعادتها بإتاحة حكومة جمهورية السودان مساحة أكبر للعمل الإنساني بما يسهم في تقديم قدر أكبر من المساعدات وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مؤكدة حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدات لضحايا النزاعات بالشكل المرضى.// انتهى //21:51ت م0295