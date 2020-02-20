جدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي مساء أمس مهرجان تعليم الكبار السادس ٢٠٢٠ والذي تنظمه إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة خلال الفترة من ٢٥-٢٧/ ٦ /١٤٤١هـ بمركز الأندلس بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح ونخبة من منسوبي التعليم .وقام المسعودي فور تدشينه المهرجان بجولة في معرض "حكاية الكبار" الذي اشتمل على لوحات فنية تعبر عن مراكز الأحياء المتعلمة بجدة، شاهد بعد ذلك عروضاً لورش التدريب التفاعلية وعرضاً مرئياً عن مراكز التعليم المستمر داخل الأحياء وإنجازاتها في مكافحة الأمية ونشر ثقافة التعلم.وأشاد مدير تعليم جدة في ختام جولته بما شاهده من برامج وفعاليات مميزة للتعريف بأدوار الأحياء المتعلمة والتعلم المستمر، والذي يضيف للمجتمع نوعاً من الاستقرار والتهيئة لسوق العمل بما يتواكب مع توجهات الوزارة في القضاء على الأمية .وقدم الشكر لإدارة التعليم المستمر بتعليم جدة على تنوع الفعاليات في المعرض .من جهته أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بجدة محمد الظاهري أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي بجهود الدولة في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ومكافحة الأمية وتوسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى مفهوم التعلم مدى الحياة .وأشار إلى السعي لإبراز دور إدارة تعليم جدة في هذا المجال إضافة إلى توعية المجتمع بالبرامج المقدمة لهم في مجال التعلم المستمر و تشجيع منسوبي التعلم المستمر على المشاركة الاجتماعية والتفاعل وإثراء مناشط وبرامج التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية.//انتهى//22:09ت م0297