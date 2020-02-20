رفحاء 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأعلن مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية عن بدء قبول طلبات دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في نطاق المحافظة وفق الاشتراطات التي حددتها الوزارة بدءاً من الأحد المقبل.وأشارت إلى أنه من ضمن البرامج المدعومة في المحافظة برنامج لتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه، وبرنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل بهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة الإنتاج.// انتهى //22:13ت م0298