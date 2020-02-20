الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسالتقى الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اليوم في مقر الاتحاد السعودي بالرياض بوفدين من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.وجاءت هذه الزيارة تلبيةً لدعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن خطة الاتحاد لتطوير نظامه الأساسي واللوائح الداخلية.وقدّم القاسم في ختام الزيارة شكره لوفدي الاتحادين الدولي والآسيوي على الزيارة، مثمنًا حرص الاتحادين على دعم الاتحادات الأهلية وتطوير الأنظمة واللوائح لديها.// انتهى //22:13ت م0299