السيح 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 واسأغلقت بلدية الخرج اليوم 19 منشأة تجارية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات للاشتراطات الصحية والنظامية ، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمدينة.وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .وأوضح أن إدارة الرقابة الصحية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية وغيرها ومنها العمل دون ترخيص ، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط ، وعدم استيفاء الشروط الصحية ، ومخالفة سوء تخزين المواد الغذائية ، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية ، كما رُصدت مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضروات ، وجرى مصادرتها، إضافة إلى مواد وأدوات غير صالحة للاستخدام تظهر عليها علامات التلف ، وطُبقت الغرامات اللازمة على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //22:18ت م0300