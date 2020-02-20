أبوظبي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستوج فريق الزمالك بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على غريمه التقليدي الأهلي اليوم بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعدما تبادل لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.وبهذا الفوز واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه الثاني في غضون سبعة أيام، عقب حصوله على بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي، بفوزه 3 - 1 على الترجي التونسي .//انتهى//22:22ت م0301