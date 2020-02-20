الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسحقق المنتخب المغربي فوزه الثاني في البطولة العربية لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم ، بتغلبه على منتخب جيبوتي 6 - 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض ، ضمن المجموعة الثانية للبطولة .وجاءت الأهداف الـ 6 عن طريق هيثم عبيدة عند الدقيقة 7 ، و أشرف غريب في الدقيقة 33 ، وطه الأشبيلي بالدقيقة 50 ، وأنوار العزوزي في الدقيقة 68 ، و عبدالصمد الزلزولي هدفين عند الدقيقتين 71 ، 91 .وبهذا الفوز ارتفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط من فوزين ، فيما بقي رصيد جيبوتي خالياً من النقاط في المركز الرابع مودعاً البطولة .وضمن المجموعة ذاتها أنعش المنتخب البحريني آماله بالمنافسة على التأهل إلى الدور الثاني بفوزه على مدغشقر 5 - 4 اليوم على ملعب نادي الرياض .وسجل أهداف البحرين عبدالله المساعيد " هدفين " عند الدقيقتين 23 ، 68 ، وحسن جمعة بالدقيقة 27 ، وحسين عبدالعزيز في الدقيقة 42 ، وصالح الزبيدي بالدقيقة 65 ، فيما سجل أهداف مدغشقر اللاعب أرانولد " هدفين " عند الدقيقتين 29 ، 55 ، وأندريما بالدقيقة 34 ، وريكاردو في الدقيقة 60 .وبهذه النتيجة رفع البحرين رصيده إلى 3 نقاط متساوياً مع مدغشقر ، في انتظار الجولة الأخيرة لحسم هوية المتأهلين إلى نصف النهائي.// انتهى //22:27ت م0303