الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واستأهل المنتخب التونسي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره الموريتاني بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر ، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.وسجل أشرف الحباسي عند الدقيقة 87 هدف الفوز لمنتخب تونس الذي تصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، وضمن التأهل للدور الثاني قبل جولة من ختام الدور الأول، بعد تعادل العراق والكويت بدون أهداف، ضمن المجموعة ذاتها لينالا أول نقطة لهما في المركزين الثالث والرابع، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط متراجعة للمركز الثاني.// انتهى //23:00ت م0306