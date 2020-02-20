الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسكسب فريق الفيحاء نظيره الوحدة بهدفين دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في ثاني مواجهات الجولة الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل ثنائية الفيحاء المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقتين 28 و 69 ، ليرفع الفيحاء رصيده في جدول الترتيب إلى 24 نقطة في المركز التاسع ، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 33 في المركز الرابع.// انتهى //23:09ت م0307