الأمم المتحدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن شحنة كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية والمساعدات غير الغذائية في طريقها إلى مساعدة المدنيين في سوريا في ظل تنامي الاحتياجات.وأبان دوجاريك في المؤتمر الصحفي من مقرّ الأمم المتحدة الدائم بنيويورك اليوم، أن نحو 900 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية ستقدم مساعدات لـ 1.4 مليون شخص وشاحنات محملة بالمستلزمات الطبية لأكثر من نصف مليون شخص، في حين أن المساعدات غير الغذائية ستذهب لأكثر من 230 ألف شخص.وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه الشديد إزاء سلامة وحماية أكثر من ثلاثة ملايين شخص في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا. وقال: إن التقارير الواردة من الميدان تفيد بأن المدنيين يتحمّلون تبعات استمرار القصف المكثف، ولم تتمتع الأسَر في إدلب وحلب بالراحة خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما أن 15 من التجمعات على الأقل تعرّضت للقصف الجوي أمس، و11 من التجمعات تعرّضت للهجوم بالقصف المدفعي.// انتهى //23:19ت م0309