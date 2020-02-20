بـيش26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستقبل محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة في مكتبه اليوم مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي .وأكد المحافظ في مستهل اللقاء أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق وتعزيز الأمن الفكري، خلال عمل مؤسسي وخطط عملية، التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز الانتماء للوطن.وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها، واستعراض أنشطة وبرامج الهيئة في محافظة بيش .// انتهى//23:36ت م0311