الداير بني مالك جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسدشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة اليوم المرحلة الرابعة من زراعة البن، بمزرعة السنام بمركز دفا، والتي تعتبر مزرعة البن العضوية الأولى في المملكة ، حيث دشن زراعة أول شتلة ضمن 450 شتلة بن .وتجول محافظ الداير في المزرعة التي تضم أكثر من 1800 شجرة بن، واستمع لشرح عن الزراعة العضوية للبن والسعي للوصول إلى أكثر من 5000 شجرة ، منوهاً بجهود المزارعين في محافظة الداير للعناية بالبن، ومواصلة زراعته، وما تجده زراعة البن من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وأشار إلى جائزة سمو نائب أمير منطقة جازان لمزرعة البن النموذجية، التي حفزت مزارعي البن نحو نهج الزراعة النموذجية للبن، وتشجيعهم لاستخدام الأساليب الحديثة و العلمية في الزراعة.حضر التدشين رئيس مركز دفا حمد بن مسفر القحطاني، ومدير خدمات الزراعة بالمحافظة سلمان أحمد المالكي.// انتهى //23:58ت م0312