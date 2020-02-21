أبها 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسحقق طلاب جمعية " نبأ " لتحفيظ القرآن بخميس مشيط ستة مراكز متقدمة لخمسة طلاب وطالبة في جميع فروع مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته تفسيره في دورتها الـ 22 على مستوى منطقة عسير ، وترشحهم للمرحلة النهائية على مستوى المملكة.وأكد رئيس الجمعية سعد بن مريع أبو دبيل أن هذا الإنجاز الكبير المتمثل بفوز أشبال نبأ بالمراكز الأولى في جميع فروع المسابقة جاء نتيجة جهود جبارة وحثيثة من الطاقم التعليمي والإداري، والمنطلق من إستراتيجية رُسمت لتحقيق رؤيتها بأن تكون نبأ أنموذجاً في تعلم وتعليم القرآن، والتي رسمت تماشياً مع روؤية المملكة 2030 ، وانبثق منها برامج قرآنية مكثفة تقيمها الجمعية على مدى العام لتجهيز الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية.وفاز في فرع القرآن كاملاً زياد فايز الأحمري بالمركز الأول، فيما حقق المركز الثاني في فرع القرآن الكريم كاملاً عبدالعزيز سليمان الشهري، وفي فرع العشرين جزءًا حقق الطالب قاسم بن جابر الفيفي المركز الأول، أما فرع عشرة أجزاء فقد حقق ريان بن سعد الزهراني المركز الأول، كما حقق المركز الأول في فرع الخمسة أجزاء فهد بن عبدالله آل منعة، فيما فازت بالمركز الأول في فرع العشرين جزءًا الطالبة خلود علي عبدالله الصيعري.// انتهى //00:06ت م0314