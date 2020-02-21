أملج 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسرعى وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني مساء أمس ، ملتقى التعريف بمسارات برنامج "تمكين" المجتمع المحلي الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع شركة ماسة التنمية وبدعم من أوقاف العرادي الخيرية وبحضور رئيس بلدية أملج المهندس غازي محمد العتيبي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والأهلية ، وذلك بقاعة صالون متحف المناخة الثقافي.وناقش الملتقى سبل تحديد احتياجات المجتمع المحلي وترتيب الأولويات وطرح المبادرات واختيار الانسب لتحقيق سد الاحتياجات في تنمية المجتمع ودعم تنفيذها بالتنسيق مع الرعاة وتذليل العقبات والدعم اللوجستي لها.من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأملج مساعد غيث الحبيشي أن هذه الدراسة هي لتحديد احتياجات المجتمع وتصنيفها حسب مسارات محددة منها الجانب الصحي والاجتماعي والبيئي والسياحي والشبابي والاقتصادي، ويتم تسجيلها لتدرج ضمن أهداف الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تسمى مشاريع تغطي الاحتياجات التي تسمى قضايا وهذه المشاريع يتم دعمها من جهات مانحة.// انتهى//00:22ت م0317