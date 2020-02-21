عرعر 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسافتتح معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس بطولة الكاراتيه ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في نسختها العاشرة برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وذلك بالصالة الرياضية المغلقة في مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد الرياضية بعرعر والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.وقال معاليه أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم مثل هذه البطولات الرياضية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ملعناً البدء إيذاناً بافتتاح البطولة.وقدم فريق براعم الكاراتيه عرضاً لاقى استحسان الحضور، كما قدم الفريق الفني بالجامعة أوبريت إنشادي بهذه المناسبةبعنوان "شمال الشمل والشمائل"ويشارك في البطولة أكثر من 150 لاعبًا ومدربًا وإداريًا يشاركون في البطولة، يمثلون 14 جامعة، بالإضافة إلى حكام البطولة، ووفد الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتشمل منافسات البطولة على الـكاتا فردي وجماعي للأوزان ( تحت 60 كجم وتحت 67 كجم وتحت 75 كجم وتحت وفوق 84 كجم ) والقتال فردي، يقود فريق الحكام الدكتور مشرف الشهري.وفي ختام الحفل قام معالي مدير الجامعة بتكريم قيادات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وشركاء النجاح بتسليمهم دروع الجامعة.// انتهى //00:24ت م0318