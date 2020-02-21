مابوتو 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسسلّم ممثل سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية موزمبيق محمد بن عبدالعزيز الزايد، بمشاركة مندوب رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وسكرتير الدولة لمحافظة نامبولا، ميتي كندولا، هدية المملكة العربية السعودية من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1440هـ -2019م، إلى العديد من الجهات في موزمبيق.وشملت الجهات التي تسلمت هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي، الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والأفراد في المقاطعات الشمالية والوسطى من البلاد.// انتهى //00:27ت م0319