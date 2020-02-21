الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة .حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //00:46ت م0320