عام / سمو نائب أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة اليابان لدى المملكة
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
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