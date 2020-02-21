رياضي / ٤ مباريات في انطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية بالرياض
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس
انطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية (التجمع الثالث) بالرياض التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية في مقرها بالرياض ضمن برنامجها الزمني الداخلي وتستمر لمدة يومين .
وأقيمت في اليوم الأول ٤ مباريات أسفرت نتائجها عن فوز فريق الرياض على نجران ١٥-٥ ، وفوز فريق القصيم على نظيره المدينة المنورة ٤-٠ كما تغلب فريق الباحة على الاحساء ٦-٢ وأخيراً كسب فريق الدمام نظيره المدينة المنورة ١١-٨ .
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