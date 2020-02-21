الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية (التجمع الثالث) بالرياض التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية في مقرها بالرياض ضمن برنامجها الزمني الداخلي وتستمر لمدة يومين .وأقيمت في اليوم الأول ٤ مباريات أسفرت نتائجها عن فوز فريق الرياض على نجران ١٥-٥ ، وفوز فريق القصيم على نظيره المدينة المنورة ٤-٠ كما تغلب فريق الباحة على الاحساء ٦-٢ وأخيراً كسب فريق الدمام نظيره المدينة المنورة ١١-٨ .// انتهى //01:07ت م0321