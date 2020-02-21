نيامي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأطلقت النيجر مخططا استراتيجيا ممولا من طرف برنامج الغذاء العالمي، يهدف إلى تحقيق نسبة "صفر جائع" بحلول عام 2024.ويسعى المخطط، الذي تبلغ كلفة المالية أزيد من مليار دولار، ويمتد على مدى 5 سنوات، للاستجابة للوضعيات الحرجة من خلال تنفيذ نشاطات مرنة لحماية وتعزيز ظروف المقاومة".ويأتي إطلاق هذا المخطط أياما بعد وفاة 20 شخصا في حادث تدافع على توزيع مواد غذائية وأموال على نازحين شمال شرقي البلاد.يذكر أن أرقاما قدمها ممثل برنامج الغذاء العالمي في النيجر سوري وان، تكشف انه لغاية نوفمبر 2019 يوجد نحو 1.4 مليون شخص يعيشون وضعية "انعدام أمن غذائي حاد"، مضيفا أن العدد يتوقع أن يصل 1.9 مليون شخص خلال العام الجاري.//انتهى//02:12ت م0323