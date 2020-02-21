نواكشوط 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسوقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون تقدم بموجبها منظمة الصحة العالمية دعما سنويا للبرامج الصحية في موريتانيا.ووقع الاتفاقية كل من وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد وممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا سوستن زومبري.وتتعلق الاتفاقية بدعم الأنشطة الصحية للإدارات المركزية والجهوية والمرافق الصحية بموريتانيا.//انتهى//02:13ت م0325