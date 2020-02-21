نيويورك 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسانخفضت الأسهم الأمريكية، بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى مما أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 130.79 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 29217.24 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.15 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 3373 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.22 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 9750.97 نقطة.// انتهى //07:28ت م0004