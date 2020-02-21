الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستعرض ووزير الخارجية الأميركي العلاقات المميزة بين البلدين.خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الهذال.الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأميركي.الأمير فيصل بن بندر مقبلاً رأس رافعة العلم 52 عاماً.أمير القصيم يشهد توقيع مذكرتي تعاون لغرفة عنيزة.أمير الشمالية يوجه بعلاج أطفال يعانون من مرض «الثلاسيميا» في طريف.نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة اليابان.وزير الخارجية بحث مع نظيريه الأميركي والهولندي المستجدات الدولية.وزيـر الإعلام يكرّم متقاعدي وكالــة الأنباء السعوديـة.العواد: المملكة تعمل على محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص.ضبط عصابة السطو بحي الروضة.أسراب الجراد تغزو القطيف.الانحطاط الحوثي نهب مساعدات مخصصة للحوامل والرضع.المملكة تؤكد أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات.السودان: لجنة مشتركة بين الحكومة وحركات دارفور حول مسألة الحكم.غارة روسية تردي ثمانية مسعفين في إدلب.عون يلوح بإجراءات مشددة ضد صانعي الأزمة المالية.سلسلة جديدة من الضغوطات الأميركية على نظام «مادورو».// يتبع //07:48ت م0011