سول 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية عن اصابة 52 حالة اضافية بفيروس كورونا الجديد اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 156 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريبًا في ثلاثة أيام فقط.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.// انتهى //07:48ت م0014