وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكانة المملكة وتأثيرها) : الإسهام الفاعل في المنظومة الدولية والاقتصاد العالمي، مبدأ أساسي في سياسة المملكة ويتجسد ذلك في دورها المؤثر لصالح الاستقرار وحرصها على ضمان استمرار الإمدادات النفطية كركيزة أساسية للنمو العالمي ومصالحه الهائلة، وتوازن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء، وخاصة الدول النامية التي توجه لها المملكة العديد من البرامج والإسهامات لدعم التنمية بها، وتأكيدها دائما على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة تلك الدول على مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.وأضافت أن الدور الإقليمي والعالمي الفاعل للمملكة تعززه قدرتها وما تتمتع به من موقع متقدم ومؤثر في المحافل والمنظمات والكيانات الاستراتيجية خليجيا وعربيا ودوليا، ويتوج ذلك رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم واستضافتها لقمة المجموعة القادمة، وما يحفل به برنامجها الرئاسي للعمل المشترك من ملفات مهمة للقمة بشأن قضايا وتحديات الاقتصاد العالمي، ومستقبله المتسارع بالتقدم وتمكين الشباب والمرأة في التنمية، وتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لشعوب العالم، وهي المجالات التي تقدم فيها المملكة نموذجا ملهما على أرض الواقع تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وقد شددت على هذه الأسس والتوجهات خلال اجتماع مجموعة دول الـ 77 والصين في الأمم المتحدة، انطلاقا من دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات المؤثرة على كافة الأصعدة.// انتهى //07:48ت م0015