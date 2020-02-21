بكين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعلنت مفوضية الصحة الصينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد19-) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن .وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفا و 662 حالة .// انتهى //08:51ت م0016